‘Samu’ respalda a Ethel Pozo tras sufrir robo y critica burlas de usuarios: “Pónganse en su lugar”

El periodista Samuel Suárez, creador de la plataforma Instarándula, mostró su respaldo a Ethel Pozo, quien este domingo 22 de enero denunció en sus redes sociales que unos ladrones ingresaron a su domicilio, en Santiago de Surco, para robar sus pertenencias de valor monetario y sentimental. Asimismo, el comunicador aprovechó para pedir empatía con la conductora de “América hoy” y evitar hacer comentarios de burla hacia ella, que solo solicita que le devuelvan su visa y fotos de sus hijas.

“No hay que burlarnos de esto, y ustedes saben que yo soy recontraburlón, en general, para mí yo me burlaría de todo, pero no, no hay que burlarnos de esto. Sí, sentí la impotencia de perder estas cosas valiosas que creo que en verdad yo me pondría igual, creo que tú, igual. Y si a través de sus redes tiene la posibilidad de llegar a esta gente y realmente no sé, le puedan hacer alcanza esto, yo lo haría”, dijo ‘Samu’.