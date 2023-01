Yarita Lizeth anuncia que se unirá a las protestas en Lima: “Antes que ser artista, soy humana”

La conocida cantante Yarita Lizeth Yanarico, de Puno, anunció que se unirá en los próximos días a las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. Dijo que le afecta emocionalmente el haberse enterado del maltrato que sufrieron los ciudadanos puneños en Lima por parte de los efectivos de la Policía Nacional. En ese sentido, refirió que tras los dos contratos pendientes que tiene, se unirá a las manifestaciones en Lima.

“Antes de ser artista, yo soy humana, soy persona, soy una chica provinciana, soy aymara, soy serrana; soy del pueblo, soy de mi tierra de Juliaca. Todo lo que han hecho con mi pueblo… Me han mandado audios reales de los policías que están maltratando a mis hermanos injustamente (…), por esa razón estoy herida, estoy triste”, señaló.

Asimismo, la artista mostró su indignación sobre la estigmatización que sufren los ciudadanos del interior del país, que rechazan el Gobierno de Dina Boluarte.

“(Las personas que fueron a Lima) no son malas, no son vándalas, no son terroristas. Han ido a alzar su voz de protesta”, dijo.

Finalmente, agregó que tiene pendiente dos contratos y, tras ello, se trasladará la capital de la república para aunarse a la medida de lucha que acatan los ciudadanos de Puno y de otras regiones del país, exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.