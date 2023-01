La conductora Magaly Medina volverá a las pantallas de ATV este lunes 23 de enero. Ante ello, la conductora publicó en sus redes sociales un video en el que se anuncia una ‘bomba’ que involucra a un personaje de la farándula peruana, al parecer muy querido por el público. Si bien no se aclara si es una figura mediática femenina o masculina, todo indica que estaría relacionado con una denuncia, ya que se hace mención a la justicia. Solo queda esperar al estreno de “Magaly TV, la firme” para conocer más detalles.

“Este lunes en ‘Magaly TV, la firme’, ¡Se hará justicia! La historia que ocultó por años llega a su fin. El secreto mejor guardado de uno de los personajes más queridos, aclamados y aplaudidos por todos los peruanos”, dice la locución de la promoción.

Magaly Medina genera intriga a horas del estreno de su programa

La popular ‘Urraca’ disfrutaba de sus últimos días de vacaciones con su esposo Alfredo Zambrano, con quien viajó fuera del país. No obstante, al llegar a su casa, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores para generar expectativa por el estreno de la nueva temporada de su espacio en ATV.

“Por cierto, para los que me estaban esperando, hay algunos que me estaban esperando. No todo es crítico y malos comentarios, a ellos me dirijo. Y, por supuesto, no los voy a decepcionar, este lunes agárrense bien a sus asientos, porque no saben lo que traigo”, dijo.