Giuliana Rengifo se luce en fotos con nuevo galán durante su viaje a Cusco

La cantante Giuliana Rengifo protagonizó una serie de fotografías en las que se le ve muy cercana a un joven. Las instantáneas fueron difundidas por la plataforma de “Instarándula”, pues, en el Instagram de la cumbiambera, solo se aprecian publicaciones en las que se muestra sola. Al parecer, la piurana deseaba mantener en reserva la identidad del joven; sin embargo, seguidores de ‘Samu’ habrían compartido las imágenes.

“No me escondo porque no hago nada malo. Siempre sé con quién salgo, sobre su vida y todo. Acá nadie me engaña”, dijo hace poco la exintegrante de “El gran show” sobre la posibilidad de ser ampayada con algún saliente.