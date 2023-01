¿Gabriela Serpa lanza indirecta a excompañeras de “JB en ATV”?: “No sé por qué me envidian tanto”

Shakira y Bizarrap lanzaron uno de los hits más escuchados a nivel mundial y varias figuras del espectáculo se encuentran realizando diferentes parodias al ritmo de la Music Session #53 para expresar lo que sienten o lanzar indirectas a sus allegados. “JB en ATV” no podía ser la excepción. El programa de humor presentó a sus integrantes y cada uno cantó un fragmento que causó polémica en el set. Uno de los que llamó la atención de los televidentes fue la parodia de Gabriela Serpa, quien dijo cantarle a alguna excompañera del programa.

“No sé por qué me envidian tanto. Claramente, es por mi cuerpazo. Renunciaron. No lo soportaron. Y para quedarme sola, Dayanita faltas tú. Solo me faltas tú. Te pusiste más grandes y ahora estoy mucho más linda que tú”, dice la letra que entonó Gabriela Serpa.