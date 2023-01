Fernando Díaz ‘preparado’ para críticas de Magaly Medina tras dejar ATV: “Me va a destruir”

Luego de renunciar a ATV e ingresar a Latina, Fernando Díaz fue punto de enfoque en los medios de comunicación, ya que era considerado una de las figuras simbólicas del canal 9. Este lunes 23 de enero, Magaly Medina regresa con su magazine nocturno, dispuesta a proveer de información sobre la farándula peruana a sus fieles televidentes. ¿Fernando Díaz se salvará de las críticas de la ‘Urraca’? La renuncia a su familia televisiva y su forma de desenvolverse en el canal 2 podrían ser foco de comentarios.

¿Qué dijo Fernando Díaz sobre el regreso de Magaly Medina?

Durante una entrevista para el Popular, Fernando Díaz comentó sobre algunos temas privados y profesionales. En este último caso, el profesional se refirió a Magaly Medina, quien está próxima a iniciar una nueva temporada en su programa de espectáculos.

Sin embargo, el nuevo rostro de “Arriba mi gente” se mostró despreocupado ante las fuertes opiniones que Magaly Medina pueda expresar hacia él y su trabajo: “Siempre hay críticas, ya llega Magaly (Medina) el lunes, seguramente me va a destruir. No sé, es su negocio, es su trabajo, está bien que lo haga. Es un animal televisivo; si me dice algo, hay que corregir y ya”.

¿Qué opina Fernando Díaz sobre ingreso de Alicia Retto a Latina?

Poco tiempo después de que él firmara contrato con Latina, se supo también que su fiel compañera Alicia Retto también tendría un espacio en la mencionada casa televisora. No obstante, ambos estarían separados y en formatos diferentes.

“Ella (Alicia Retto) todavía se quedó en ATV. Después que me fui, ella me dijo ‘me han llamado y me voy’. En ese momento, pensamos que nos íbamos a juntar, pero son planes distintos. Está bien, porque ella tiene otro perfil. El canal tiene otra vibra. Yo estuve del 2008 al 2010 como fundador de ‘Punto final’, y me fui porque el ambiente era cargado, había muchos egos”, indicó.