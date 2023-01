Dayanita y Danny Rosales se lanzan tiradera al ritmo de Shakira: “Eres la engreída y tienes vara”

La “Music session #53″ de Shakira y Bizarrap ha causado gran revuelo a nivel internacional y la farándula peruana no ha sido ajena a los trends que en redes sociales se vienen realizando. Este sábado 21 de enero, “JB en ATV” estrenó un nuevo sketch en el que integrantes del elenco, como Dayanita y Danny Rosales, se dijeron de todo en una parodia del polémico hit creado por la artista colombiana. Temas tanto laborales como personales salieron a la luz, sacando más de una carcajada entre los televidentes.

Danny Rosales le cantó a Dayanita al estilo de Shakira

Como se sabe, Danny Rosales ayudó a Dayanita a ingresar al mundo artístico luego de ver sus habilidades en la comicidad. Jorge Benavides también reconoce que la joven es una fuerte miembro dentro del programa. Por ello, estos temas estuvieron presentes en la canción que el cómico le dedicó a la modelo.

“Tú cargabas lo que te mandaba. Claramente, hasta que lo invité al jefe y ahora los personajes más importantes lo haces tú, antes lo hacía yo. Tú eres la engreída, tú tienes vara. Tengo lo mismo que tú”, fueron las palabras que Danny Rosales entonó en “JB en ATV”.

Danny Rosales le canta 'sus verdades' a Dayanita. Foto: composición LR/difusión/Dayanita/Danny Rosales

Dayanita le responde a Danny Rosales tras fuerte tiradera

Por su parte, Dayanita no se quedó callada y le respondió fuerte y claro a Danny Rosales, reconociendo que fue gracias a él que Jorge Benavides le dio la oportunidad de estar en el programa: “Todo el día me sacas en cara que por ti estoy en el programa, pero quiero que te quede claro, que aunque trates de humillarme, tengo lo mismo que tú. Cuando vamos de gira, siempre me dices: ‘Ahora házmelo tú’”.