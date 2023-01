Cristian Rivero: la vez que el conductor de televisión reveló que quería ser padre soltero

El conductor Cristian Rivero es conocido por presentar diversos programas de entretenimiento, como “La voz Perú”, “Yo soy”, “Perú tiene talento”, entre otros. De igual manera, es recordado por sus roles en las series nacionales “Lalola” y “Los exitosos Gómez”. En ambas producciones trabajó con la actriz Gianella Neyra, con quien actualmente mantiene una relación de más de ocho años. Fruto de su amor tuvieron a su primer hijo juntos: Gaetano Rivero.

A pesar de su sólida relación y su familia, con la que se muestra muy feliz en redes, en una oportunidad, el animador de 44 años reveló que quería ser padre soltero.

Cristian Rivero y Gianella Neyra se conocieron más en el rodaje de Lalola. Foto: composición LR/IMDb/captura de Instagram/@gianellaneyra_

Crstian Rivero deseaba ser padre soltero

En diciembre del 2019, Cristian Rivero participó en una corta entrevista de un espacio de conversación en internet. En dicha ocasión hizo una revelación que dejó sorprendidos a muchos. El conductor de “La voz Perú” aseguró que deseaba ser papá soltero.

“Yo tenía mapeada mi vida, yo quería ser padre soltero. No quería comprometerme nunca. Yo quería encontrarme con alguien, juntarme y tener un hijo. Tengo amigos que son padres solteros y lo pasaban muy bien. Decía: ‘Yo quiero eso en mi vida’”, contó.

Cristian Rivero reveló que quiso ser padre soltero antes de conocer a Gianella Neyra. Foto: GEC.

¿Cómo se sintió Cristian Rivero como padre primerizo?

El actor Cristian Rivero se convirtió en padre por primera vez en el año 2015, junto con su pareja Gianella Neyra. Tal como lo cuenta el comunicador, en un inicio no sintió nada al ver a su primogénito, como suelen contar quienes son nuevos en la paternidad. Pero, poco a poco, fue enamorándose de su pequeño Gaetano.

“Yo no caía en la cuenta. Es más, incluso cuando te dicen que cuando nace tu hijo y lo ves salir es una sensación increíble… No sabes la sensación que te va a brotar. Yo esperaba eso. Salió (nació) y no sentí nada (…). Era como no entender qué estaba pasando, y después con el tiempo viene todo el proceso del enamoramiento. Ahora se me cae la baba”, explicó en el espacio “Dilo”.

Cristian Rivero tuvo a su primer hijo, Gaetano, en el 2015. Foto: Instagram/ Cristian Rivero.

¿Por qué Cristian Rivero y Gianella Neyra no se casan a pesar de sus ocho años de relación?

La actriz Gianella Neyra reveló el motivo por el que aún no contrae matrimonio con el conductor Cristian Rivero. Ambos mantienen una relación de ocho años, pero desean continuar concentrándose en sus proyectos en el ámbito laboral.

“Por ahora no tenemos ningún plan. Estamos concentrados en nuestra chamba como siempre. En casa estamos muy contentos y tranquilos. Así estamos bien (…). Cuando suceda, si sucede, se los contaré”, expresó la actriz para La República.