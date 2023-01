Efraín Aguilar: ¿por qué el creador de “AFHS” rechazó volver a producir la serie peruana?

“Al fondo hay sitio” no ha dejado de acumular varios puntos en rating y continúa siendo el programa líder de su horario nocturno. Ahora, la serie peruana está a cargo del productor Gigio Aranda, pero en sus inicios era Efraín Aguilar el cerebro a cargo de cada temporada. Existen secretos de la producción de América TV que ya fueron contados por los actores, pero también otros que se mantuvieron escondidos en la memoria de Aguilar. Uno de los temas que se desconocía era el por qué se cambió de productor en el lanzamiento de la novena temporada.

Efraín Aguilar revela por qué no volvió a producir “Al fondo hay sitio”

Durante una larga entrevista con Infobae, Efraín Aguilar contó varios momentos vividos por los actores de “Al fondo hay sitio”, así como los inicios y la creación de la producción peruana. Además, él reveló por qué no volvió a estar bajo el mando del elenco este 2022, que América TV volvió a apostar por el formato.

“Eran cuestiones de índole empresarial. Estábamos en un local alquilado y el propietario lo iba a vender, obligatoriamente teníamos que ir a otro lado. Ya teníamos ocho años, ¿quién nos garantizaba que el éxito fuera igual? Era difícil”, indicó al mencionado portal.

Además, contó cómo se sintió con el anuncio de una nueva temporada: “Gigio Aranda presentó un proyecto en el cual yo no estuve. Hicieron la segunda parte, en la cual, tangencialmente, me dijeron que sí podía estar”.

Efraín Aguilar hubiera preferido que "Al fondo hay sitio" finalizara con la octava temporada. Foto: composición LR/difusión/Infobae

Los cambios que Efraín Aguilar agregaría en la novena temporada

Por otro lado, Efraín Aguilar opinó sobre los actores que ahora se encuentran en “Al fondo hay sitio” y los cambios que él hubiese realizado si estuviese a cargo de la producción.

“Yo hubiera buscado la creatividad de nuevos personajes, hacer que tengan la edad y los problemas de la edad que alguien tiene después de ocho años”, dijo. Agregó: “Reitero que él (Gigio Aranda) es un guionista de exportación (...). Me hubiera gustado que los actores tuvieran orientación de cómo evolucionar un personaje (...). Algunos actores tienen esa intención, de querer hacerse los chistosos. Eso a mí no me ha gustado nunca”.