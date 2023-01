Magaly Medina calienta su regreso a la televisión: “Agárrense bien, no saben lo que traigo”

La conductora Magaly Medina cuenta las horas para volver al set de su programa “Magaly TV, la firme” en vivo este lunes 23 de enero. La popular ‘Urraca’ se encontraba de vacaciones con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, con quien viajó fuera del país. No obstante, al llegar a su casa, utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus seguidores para generar expectativa por el estreno de la nueva temporada de su espacio en ATV.

“Por cierto, para los que me estaban esperando, hay algunos que me estaban esperando. No todo es crítico y malos comentarios, a ellos me dirijo. Y, por supuesto, no los voy a decepcionar, este lunes agárrense bien a sus asientos, porque no saben lo que traigo ”, expresó la comunicadora.