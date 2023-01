Fiorella Rodríguez revela que su novio ya piensa en matrimonio y podrían casarse en España

La exconductora Fiorella Rodríguez está más feliz que nunca con su novio español Iván Micol, a quien conoció por Instagram, según los propios protagonistas. Asimismo, la expresentadora de “América espectáculos” reveló que su nueva pareja ya le manifestó su deseo de casarse con ella y, de realizarse la boda, esta sería en Murcia, ciudad de España, donde nació su galán de 27 años.

“Ya me dijo que se quiere casar conmigo. Yo me caso, normal”, expresó la actriz. De igual manera, en una ocasión dio a conocer que su hija, al inicio, no le inspiraba confianza su actual pareja, hasta que lo conoció más y ahora lo considera una persona “respetuosa, amable y caballeroso”.

Fiorella Rodríguez anunció su nueva relación con el español Iván Mikol en agsoto del 2022. Foto: composición LR/ @FiorellaRodríguez / Instagram

¿Cuántos años de diferencia tienen Fiorella Rodríguez y su novio?

La ex miss Perú 1994, Fiorella Rodríguez, actualmente tiene 48 años, en tanto, Iván Micol tiene 27. Sin embargo, la diferencia de edades de dos décadas no ha sido impedimento para que exista la química que los mantiene unidos y pronto podrían darse el sí.

“Siento que quiero estar con ella toda la vida. Me da paz, alegría; es una diosa. Somos caseros, buscamos la tranquilidad más que la bulla. Nos gusta divertirnos en casa, viendo una película o conversando. Cuando camina desprende un aura mágica. Todo el mundo gira a verla”, expresó el español.

Fiorella Rodríguez presentó a su nuevo novio Ivan Mikol. Foto: captura América TV

Iván Micol dejó todo por Fiorella Rodríguez

El novio de Fiorella Rodríguez, Iván Micol, reveló en una entrevista que conoció a la actriz mediante las redes sociales y en un viaje que ella hizo a España es cuando pudieron conocerse personalmente. Asimismo, reveló que dejó sus proyectos para estar junto a la presentadora en Perú.

“Nunca había estado en Latinoamérica, o sea, lo dejé todo en España por ella. Sí, tenía un pasaje de regreso, pero sin ella no me voy”, expresó el español.