Paro nacional: figuras del espectáculo que piden calma ante ola de protestas en el Perú

Tras el golpe de Estado y el ingreso de Dina Boluarte a la presidencia del Perú, una gran cantidad de personas salieron al frente a protestar en diferentes partes del país, siendo Puno, Juliaca, Huancavelica y Lima algunas de las ciudades más afectadas. Sin embargo, el Paro nacional que se viene realizando trajo consigo el vandalismo y la destrucción de la propiedad pública y privada. Por ello, diferentes medios de comunicación y personajes públicos hacen un llamado a la paz y a la calma entre peruanos para evitar que la delincuencia ascienda en las calles.

Rebeca Escribens envía mensaje de paz

La conductora de espectáculos inició el programa enviando un consejo para los ciudadanos que están saliendo a marchar en contra del Gobierno. Rebeca Escribens se mostró conmovida con los sucesos que viene atravesando el país y dijo lo siguiente:

“Ruego de verdad, pido a Dios, a la vida y trabajo para poder llevarles un poquito de alegría, pero también para pedir, por favor, que esto se tranquilice, para llegar a buenos acuerdos, sobre todo, en paz. Venimos de una pandemia, esta guerra bendita que nos encerró, nos aisló del mundo, así que lo que tengamos que decirnos sea comunicándonos, hablando”, indicó.

Conductores de “Préndete” se pronuncian

De igual manera, Melissa Paredes, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio dieron un mensaje ante el Paro nacional que los ciudadanos han llevado a cabo para hacerse oír. Asimismo, los presentadores de “Préndete” aconsejaron que la mejor solución es establecer el diálogo entre los bandos.

“Todos deben ser escuchados, hay que hacerlo a través de la paz. Cuando están en provincia, no son escuchados, pero no queremos más muertes, más familias de duelo. No a la violencia, llegar a un diálogo”, manifestó la modelo.

Mariela Zanetti llama a la calma

La actriz contó que salió a hacer compras en el Centro de Lima y no vio a personas aglomeradas por las protestas. Además, señaló: “Tomen las cosas con calma, con tranquilidad, yo no he visto absolutamente nada. Todo está con paz y tranquilidad”. Finalmente, Mariella Zanetti invitó a sus seguidores a ver su película “Soy inocente”.