Noel Gallagher sobre reencuentro de Oasis: “Nunca debes decir nunca”

Ya son muchos años especulando con la reunión de Oasis. Ya estaba harto incluso el propio Liam Gallagher, quien recientemente insinuó que le gustaría volver a cantar con su hermano. Pero era este, Noel, quien insistía una y otra vez en que su carrera solista le iba demasiado bien como para volver a mirar atrás sin ira. Y es que la relación entre los Gallagher, todo el mundo lo sabe, es cuanto menos explosiva.

Así detallaba el diario ABC su portada de entretenimiento a modo de recordación sobre la separación de la emblemática banda, de la cual sus miles de fans siempre aguardan un reencuentro, que podría hacerse realidad en palabras del propio Noel.

La prensa señala que “los fans de la banda que reinó en el britpop ya están salivando después de unas declaraciones que Noel ha despachado en la emisora BBC Radio Manchester, que han hecho que las redes se llenen de mensajes animándole a volver con su hermano”.

“Nunca debes decir nunca”, dijo el guitarrista para sorpresa de los oyentes, cuando le hicieron —otra vez— la pregunta del millón. “Tendría que suceder un conjunto extraordinario de circunstancias. Pero eso no quiere decir que esas circunstancias nunca vayan a darse”.

El principal compositor de Oasis aseguró que “siempre fue una bendición poder subir al escenario con canciones que significan mucho para la gente, y entiendo que la gente quería escuchar canciones clásicas de Oasis en mis conciertos. Tienes que aceptarlo, no ponerte demasiado orgulloso al respecto, estar agradecido de haber escrito canciones que todavía siguen caminando después de 25 o 30 años, y no preocuparte por eso”.

ABC señala que quizá sea una casualidad, pero este cambio de actitud de Noel con respecto a la posibilidad del regreso de Oasis se ha producido justo después de anunciar que se divorcia de su mujer, Sara Macdonald, después de 22 años de matrimonio y dos hijos en común.