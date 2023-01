Luciana Fuster estará en el Miss Perú 2023: expertos opinan sobre su presencia en el certamen

Luego de retornar al set de “Esto es guerra”, Luciana Fuster anunció que este 2023 ingresará al Miss Perú con el objetivo de representar a la nación en el Miss Universo. La modelo se encuentra muy emocionada y segura con esta decisión; sin embargo, hay figuras que no apoyan la idea, así como hay otras que sí. “Amor y fuego” reunió a varios expertos de la moda y belleza en el set para comentar sobre la participación de Alessia Rovegno y la noticia que dio la pareja de Patricio Parodi. En el espacio, mostraron algunas de sus diferencias.

Durante la entrevista con los expertos en moda, Rodrigo González les consultó qué opinan sobre el próximo ingreso de Luciana Fuster al reconocido certamen. “Particularmente, no tengo nada en contra de ella. Me parece súper linda, pero no siento que tenga un factor wow como para ser miss. No tendría algo único, exótico o belleza natural”, dijo la primera panelista. Ante ello, Nikole Akari tuvo una opinión contraria: “Ella no está operada como las demás. Es una chica espectacular”.