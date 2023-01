‘Pepa’ Baldessari, exfutbolista e imagen icónica del Sporting Cristal, fue protagonista de una de las bromas más memorables realizadas por la dupla cómica Damián y el Toyo. En aquella oportunidad, el argentino tuvo que soportar situaciones incómodas desde las 6 a. m. Casi al término del día, su paciencia llegó al límite y terminó sacando un arma de fuego.

Durante una entrevista con un medio nacional, el comediante Damián Ode recordó este momento: “La ‘Pepa’ es un personaje querido en el país y una vez lo sacamos de sus casillas cuando le hicimos una cámara indiscreta para el programa de Magaly. Lo estuvimos fregando toda la mañana desde que salió a comprar el pan y perdió la paciencia, pues terminó sacando una carabina para intentar dispararnos”.

¿Cómo fue la broma de Damián y el Toyo a la ‘Pepa’ Baldessari?

Durante una entrevista con el futbolista Cuto Guadalupe, la ‘Pepa’ recordó la broma y contó cómo fue para él: “Me levanto 6.30 para llevar a mi hija al nido y ahí es cuando empiezan las cag**** porque se me metió Damián (al auto) vestido de indigente. Terminó eso, y se me cruza un frutero. No salió en el video, pero me pone una fruta en la frente y casi me mata. De ahí me agarra la grúa y, cuando llego a la casa, veo todo pintado con política, vota por el 69, un número erótico y digo qué mie*** pasa acá”.

El DT argentino también es recordado por su etapa en Juan Aurich. Foto: La Pepa Baldessari/Facebook

En relación con la escopeta que sacó, señaló que fue una de aire comprimido: “Solo hubo un lesionado, que era el que estaba en el árbol. Cuando quise recargar (el arma), no me dejaron y me dijeron que era una broma”.

Puedes ver lo que pasó aquel día en el siguiente video: