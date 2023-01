Melcochita y su nieto preso se reencuentran tras 8 años: “Los errores que tuviste ya los pagaste”

Jesús Alberto Guevara López fue condenado a 16 años de prisión por el delito de hurto agravado. Su abuelo Melcochita fue al programa de Andrea Llosa para dar a conocer su caso y pedir que se le disminuya la pena o se busque una solución para liberarlo lo más pronto posible. Ante su testimonio, la conductora de ATV no dudó en apoyarlo y se comunicó con el INPE para poder llevar al cómico junto al equipo de producción hasta el penal, en donde por fin pudo conversar con su familiar.

El reencuentro de Melcochita y su nieto Jesús Guevara en el penal

Tras permanecer 8 años separados, Melcochita y Jesús Guevara volvieron a verse las caras y, de forma inmediata, el joven le dio un abrazo al cómico en señal de agradecimiento por su visita. Asimismo, el también cantante puntualizó que, desde ahora, su nieto trabajará para ganar la reparación civil y disminuir los años de condena.

“Me siento con alegría de ver a mi nieto. El muchacho sufrió bastante. Me siento emocionado de verlo luego de tantos años. Si ha tenido un error, ya lo pagó. Ojalá se medite y voy a conversar con él”, fueron las palabras de Melcochita al programa de Andrea Llosa horas antes de llegar al penal.

Además, el cómico le brindó un consejo a Jesús Guevara: “Tienes que ser otra persona. Has sufrido tanto que ya basta. Bueno hijo, he venido a verte y te veo cambiado. Eres un hombre derecho porque los errores que tuviste aquí lo has pagado. En el futuro ya vas a trabajar para poder pagar la reparación civil”.

Melcochita hace pedido para su nieto encarcelado

Previamente, Melcochita visitó el programa de Andrea Llosa y reveló que tiene un familiar encarcelado por hurto agravado. Además, el cómico pidió su liberación: “Estoy aquí porque ya es demasiado abuso para una persona que tiene tantos años preso. Hay personas que han matado a 20 o 30 personas y salen a los cuatro años”.