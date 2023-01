Bárbara Cayo arremete contra Magaly y defiende a Alessia: “No tiene autoridad moral para hablar”

La eliminación de Alessia Rovegno en el Miss Universo 2022 trajo consigo varias opiniones en los medios de comunicación, algunas a favor y otras en contra de la modelo. Por ello, Magaly Medina no se iba a quedar sin abordar el tema y, a través de sus redes sociales, hizo un recordaris de lo dicho hace varios meses, generando detractores en la farándula. Una de ellas es Bárbara Cayo, la madre de la Miss Perú, quien tuvo fuertes declaraciones hacia la figura de ATV.

¿Qué dijo Bárbara Cayo sobre Magaly Medina?

Mediante una entrevista con El Popular, Bárbara Cayo tuvo algunas expresiones en contra de Magaly Medina, quien criticó a su hija Alessia Rovegno antes y después de su participación en el Miss Universo 2022. La reconocida actriz afirmó que la ‘Urraca’ no debería opinar sobre la joven.

”¿Qué aporta ella? Una persona que no es bella ni inteligente (porque los seres humanos inteligentes construyen, no destruyen). Esa mujer no tiene autoridad moral para hablar de una bella auténtica, menos de inteligencia nata”, indicó al inicio de la conversación.

“Ella simplemente gana dinero hablando mal de las personas, exagerando, diciendo cosas feas y mentiras para generar rating porque si no pierde el trabajo. Su labor es alimentar el chisme, el morbo, la mediocridad. Tiene un trabajo muy feo, a mi parecer, y la describe perfectamente”, finalizó.

Magaly Medina revela que Bárbara Cayo le declaró la guerra tras acceder a no emitir su ampay. Foto: composición/LR/captura-YouTube

Bárbara Cayo defiende la participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo

Además, Bárbara Cayo reconoció el gran trabajo que realizó Alessia Rovegno en representación del Perú: “Alessia hizo un buen trabajo, pese a su poca experiencia, ante un auditorio con miles de personas y cámaras internacionales. Fue un reto gratificante esta experiencia y estoy muy orgullosa de ser su mamá”.

Finalmente, la actriz confirmó que su hija se quedará en Miami: “Así es, está metida en un estudio de grabación, haciendo otras cosas. Por si acaso, no es una improvisada, ha estudiado educación inicial, eso lo dijeron en el concurso. Su preparación fue solo de algunos meses para algo tan grande y dejó en alto el nombre de nuestra patria”.