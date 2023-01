Yahaira Plasencia y Jair Mendoza son captados nuevamente juntos tras escándalo con Sergio George

La cantante Yahaira Plasencia y Jair Mendoza se dejaron ver nuevamente juntos en público luego de haberse distanciado tras la polémica con Sergio George, a quien no le agradó que la salsera protagonizara un ampay difundido por el programa de Magaly Medina con su nueva pareja en diciembre del 2022. Asimismo, en su momento, el productor se encargó de aclarar que su trabajo se basa en el descubrimiento de nuevos talentos y no de polémicas.

Como se recuerda, el estadounidense mencionó que hacerse conocido artísticamente “es un negocio” y que “uno está en constante evaluación”. “Lo que no me gusta es crear noticia por crear noticia (...) Yo vendo música. Yo no vendo chismes ni escándalos”, añadió.

Sergio George habló sobre Yahaira Plasencia y Jair Mendoza. Foto: Grupo La República / Jenny Valdivia

Yahaira y Jair son captados juntos

A pesar de haber hecho público su distanciamiento a poco de haber iniciado su relación, Yahaira Plasencia y Jair Mendoza fueron vistos en un centro comercial de Surco. Las imágenes fueron compartidas por el portal Instarándula.

A los cantantes se les vio pasando un momento de diversión en un circuito de juegos. La ‘Reina del totó' saltaba acompañando a una menor en una piscina de esponjas, mientras el joven músico las grababa.

La vez que Yahaira se alejó de Jair para priorizar su carrera

La cantante Yahaira Plasencia había desaparecido de los programas de espectáculos luego de separarse de Jair Mendoza, debido a las críticas de su mentor Sergio George. Sin embargo, en una ocasión, declaró para “América espectáculos” sobre su relación.

“Es una persona espectacular. Es una de las mejores personas que he podido conocer. Es un hombre increíble. Tengo solo palabras de gratitud y todo lo bueno para él (...). Mucha gente dice que estoy priorizando a Sergio y no es Sergio. Es mi carrera, mi futuro”, dijo.