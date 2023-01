Sheyla rechaza ser ‘interesada’ y se refiere a Pedro Moral: “Eso me chocó, en buena hora no me casé”

La modelo Sheyla Rojas estuvo por primera vez frente a frente con Rodrigo González y Gigi Mitre en el programa “Amor y fuego”. En la primera parte del show, hicieron referencia al nuevo tema de Shakira y le consultaron si es que alguna vez había llorado en público. La exconductora respondió que solo en dos oportunidades, una de ellas cuando estuvo con Pedro Moral. ‘Peluchín’ ironizó la respuesta, alegando que quizá fue porque el empresario no le dio la boda de 170.000 dólares que tanto se especulaba.

De inmediato, la popular ‘Shey Shey’ aclaró: “ Desde muy chiquita yo trabajo y estudio (...). Por eso, a una persona que trabaja desde chica y que le digan interesada, no nos gusta. Eso me chocó. Ya cuando lo superé, hasta el día de hoy me río y digo que en buena hora no me casé ”.