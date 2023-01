Karla Tarazona se inspira en Shakira y lanza su session: “Una loca como yo no está pa’ misios como tú”

La canción de Shakira y Bizarrap ha causado furor a nivel mundial y ha sido tendencia en diferentes plataformas; por ello, varias figuras del espectáculo se animaron a realizar una parodia recreando el tema con sus propias vivencias. Este es el caso de Karla Tarazona, quien aprovechó la sala radial de Panamericana para grabar un fragmento de su ‘propia’ tiradera. Sin embargo, luego de publicarse el clip en redes sociales, los cibernautas especularon que las palabras de la conductora irían dedicadas a Rafael Fernández.

A través de su cuenta de Instagram, Karla Tarazona publicó un video mostrando su creatividad al componer canciones y sus dotes musicales. “Una loca como yo no está pa’ tacaños, una loca como yo no está pa’ misios como tú. A ti te quedé grande y por eso te vas a quedar solito tú”, se puede escuchar.

¿Karla Tarazona sacó a Adriana Quevedo de la TV?

Rodrigo González sorprendió a todos al revelar que Karla Tarazona habría influenciado en la decisión de los directivos de Panamericana Televisión para que retiren a Adriana Quevedo de las pantallas y no forme parte del recién estrenado programa “Préndete”.