¿Fraude en el Miss Universo? Ximena Navarrete, jurado del certamen, brinda contundente respuesta: “No hay manera de arreglar algo”

El sábado 14 de enero se realizó la ceremonia del Miss Universo 2022, en la cual R’Bonney Gabriel, representante de Estados Unidos, ganó la corona del famoso certamen de belleza, dejando como primera y segunda finalista a Amanda Dudamel y Andreína Martínez, miss Venezuela y República Dominicana, respectivamente.

Sin embargo, la elección de Gabriel generó una ola de comentarios negativos, quejas y hasta acusaciones sobre fraude, ya que muchos seguidores del concurso consideraron que la corona debía quedarse con alguna latina.

Ante ello, la modelo mexicana, Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, rompió su silencio . ¿Qué fue lo que dijo? AQUÍ te lo contamos.

Miss Universo 2022: Ximena Navarrete descarta fraude

Ximena Navarrete, ganadora del Miss Universo 2010, fue parte del jurado de mujeres que tuvo la enorme responsabilidad de elegir a la ganadora del Miss Universo 2022.

En ese sentido, explicó que, como en todo concurso, cada voto cuenta . “Cada uno de los jurados votamos diferente, entonces es la suma de esos números, de esas décimas, lo que hace que una u otra gane”, señaló la modelo mexicana.

Asimismo, explicó por qué es imposible hacer fraude en la elección de la ganadora. “Somos un jurado votando en una computadora (…) no hay manera ni de moverlo ni de tratar de arreglar algo , o sea, son números que quedan muy claro registrados, entonces no hay manera de que esto sea ilegal o mal hecho”, señaló de manera contundente Navarrete.

Ximena Navarrete como parte del jurado del Miss Universo 2022. Foto: Milenio

Ximena Navarrete: ¿qué dijo sobre R’Bonney Gabriel, Miss Universo 2022?

Ximena Navarrete mencionó que la actual ganadora del Miss Universo 2022, la estadounidense, R’Bonney Gabriel, “ es hermosa, está superpreparada ”.

Además, dio a entender que las acusaciones pueden ser resultado de la disconformidad de los cibernautas. “Así como ella le tocó ganar este año, porque son cosas que así pasan, otros países se quedan inconformes porque su candidata no ganó”.

R’Bonney Gabriel habría ganado la suma de US$250.000 en el Miss Universo 2022. Foto: Miss Universo

Ximena Navarrete sobre miss Venezuela: “¡Espectacular!”

Ximena Navarrete no dejó de pasar la oportunidad para destacar las participaciones de Amanda Dudamel, miss Venezuela, y Andreína Martínez, miss República Dominicana.