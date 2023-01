Stephanie Cayo contó que rompieron vestido de Alessia: “No dijo nada porque es muy dulce”

La modelo Alessia Rovegno participó el último sábado 14 de enero en la gala del Miss Universo 2022, en la que no pudo ganar la corona, aunque quedó dentro del top 16 de las más bellas del mundo. Es así que, horas antes de su presentación, su tía, la actriz Stephanie Cayo, utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre la participación de su familiar en el certamen de belleza, pero hizo una revelación que sorprendió a sus más de un millón de seguidores.

La protagonista de “Hasta que nos volvamos a encontrar” primero reveló que no suele ver certámenes de belleza, pero estaba emocionada porque la hija de su hermana Bárbara Cayo participaría en representación del Perú. No obstante, también contó que a Rovegno le rompieron el vestido y escondieron los zapatos.

Stephanie Cayo destacó el trabajo y desempeño de Alessia Rovegno, quien ganó el Miss Perú 2022. Foto: Instagram / @unlunar

Stephanie halagó a compañeras de Alessia Rovegno

La modelo Stephanie Cayo usó sus historias de Instagram para elogiar a las candidatas que, en ese momento, iban a competir con Alessia Rovegno, sin embargo, su corazón de tía pudo más y llenó de halagos a su sobrina, asegurando que era la más bella de todas las modelos del certamen.

“He visto a todas las otras chicas, y, sí, son muy guapas todas, y me imagino que son buenas personas también, pero vamos a ver. Estoy tratando de ser justa. Yo no he visto chica más guapa en este concurso de este año que Alessia Rovegno, y de verdad te lo digo (…). ¿Qué les puedo decir? Soy la tía, pero pienso que es la más guapa. Así no fuera la tía, diría lo mismo”, comentó

Stephanie Cayo se pronunció ante supuesto boicot a Alessia Rovegno. Foto: difusión/Instagram

Stephanie Cayo lanzó advertencia a candidatas del Miss Universo

Segundos después de haberles echado flores a las representantes del Miss Universo, Stephanie Cayo reveló que trataron de sabotear a Alessia Rovegno antes de la gala final del concurso de belleza. Incluso les mandó una advertencia por si trataban de repetir esas acciones.