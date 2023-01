Jazmín Pinedo y su saliente uruguayo ya no se ocultan y suben foto juntos en redes sociales

La conductora Jazmín Pinedo dejó atrás el misterio en torno a su nuevo saliente de nacionalidad uruguaya, con quien fue captada en reiteradas oportunidades cuando viajaban juntos al interior del país. Pues este domingo 15 de enero la presentadora de “Más espectáculos” publicó una fotografía con su galán, al que conoció durante la boda de Xiomara Pinedo, su hermana menor, y a quien trató de ocultar en sus recientes historias en su cuenta de Instagram.

Incluso, hace unos días, el espacio de espectáculos “Amor y fuego” los abordó mientras estaban en el Aeropuerto Jorge Chávez y la exintegrante de “Esto es guerra” se puso nerviosa. Sin embargo, en varias oportunidades aclaró que, por el momento, no considera su vínculo como una relación.

Jazmín Pinedo y Pedro Araujo ya no se ocultan en redes. Foto: Instagram/ Jazmín Pinedo.

¿Quién es el saliente de Jazmín Pinedo?

Pedro Araujo es el joven con el que Jazmín Pinedo ha comenzado a frecuentar, tal como se vio en las últimas semanas en sus publicaciones en Instagram. El galán de 32 años es originario de Ocean Park, Maldonado, Uruguay. Además, según la ‘Chinita’, él es familiar de su cuñado.

Por otra parte, a diferencia de la presentadora de América TV, Pedro no es un personaje del mundo del espectáculo. “Él no es actor, no tiene nada que ver con este medio, su rubro es totalmente diferente”, aclaró.

Jazmín reveló que Gino Assereto fue el primero en saber de su nuevo saliente

La conductora Jazmín Pinedo reveló que su expareja y padre de su hija, Gino Assereto, fue la primera persona que supo que ella estaba conociendo al joven uruguayo. Debido a su buena relación como padres, las imágenes con Pedro Araujo no fueron sorpresa para el apodado ‘Tiburón’ de “EEG”.

“Gino Assereto fue la primera persona en saber que salía con alguien porque lo conversé con él, porque somos buenos amigos, somos familia, porque lo quiero muchísimo y eso jamás va a cambiar”, comentó.