Amanda Dudamel: el tierno abrazo de consuelo de su padre tras perder en el Miss Universo

La modelo Amanda Dudamel era la candidata venezolana del Miss Universo y una de las favoritas para llevarse la corona del certamen; sin embargo, la estadounidense R’Bonney Gabriel se impuso y fue elegida como la más bella del concurso por el exigente jurado. El resultado fue tomado de manera positiva por muchos y otros no estuvieron de acuerdo. No obstante, es más que seguro que para el exfutbolista Rafael Dudamel no cabe duda de que su hija es la ganadora absoluta.

Así, un usuario en Twitter compartió el emotivo momento en el que la reina de belleza es abrazada por su padre. Él la consuela luego de no haber logrado ganar la corona para su país; no obstante, quedó como primera finalista y tomaría el cargo de reina universal en caso de que la actual miss Universo, por algún motivo, no pudiera llevar su título.