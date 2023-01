¿Quién era David Nostas Antezana, el periodista que dedicó parte de su vida a buscar personas desaparecidas?

El último miércoles 11 de enero, David Nostas Antezana, reconocido comunicador y hombre de prensa dejó de existir a los 64 años de edad. “El periodismo internacional está de luto”, titularon diversos medios internacionales tras su pérdida; no obstante, el periodista no solo logró su reconocimiento a nivel mundial por su labor profesional, sino también por una faceta en específica. A continuación te la contamos.

¿Quién era David Nostas Antezana?

David Nostas Antezana nació el 18 de marzo de 1958 en Lamas, San Martín. Inició su camino profesional como periodista y luego dedicó parte de su vida —25 años— a buscar desaparecidas en todo el mundo. Esta ardua labor lo llevó a ganarse el apelativo de el ‘Busca personas latino’. En dicha función, el hombre de prensa llegó a resolver más de 46.000 casos de desaparición a nivel mundial.

David Nostas Antezana: ¿cómo empezó a buscar personas?

El mismo David Nostas, mediante una entrevista, reveló que comenzó a buscar personas luego que un compañero de trabajo le pidió ayuda.

“Un buen día, un muchacho que trabaja conmigo me pidió que le busque a una hermana de la cual no sabía nada por muchos años, ya que se habían separado de muy niños. Acepté el reto, la encontré e hice mi primer reencuentro familiar. Eso bastó para que me enamore perdidamente de esta humanitaria labor”, dijo el periodista a un canal nacional.