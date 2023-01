Miss Universo 2022: Amanda Dudamel, de Venezuela, clasifica al top 16 del certamen

Amanda Dudamel, representante de Venezuela, avanzó al top 16 del Miss Universo 2022. La joven modelo se emocionó al escuchar su nombre durante la gala central del certamen. Ella y Alessia Rovegno están dentro de esta lista de semifinalistas. Así también, la miss Colombia pudo estar dentro de esta clasificación. El evento se desarrolla EN VIVO en Estados Unidos este sábado 14 de enero del 2023.

El mensaje de Alessia Rovegno a Amanda Dudamel

Amanda Dudamel es tendencia en las redes sociales de su país al clasificar al top 16 de Miss Universo 2022. Antes de iniciar el certamen, Alessia Rovegno le dedicó un mensaje.

“From Perú, with love” (“De Perú, con amor”)”, puso la peruana en sus historias de Instagram. Sus seguidores la llenaron de elogios.

“Mis favoritas”, “sin duda el top 5″, “Venezuela y Perú, agarradas de mano en la noche final. Amén”, pusieron algunos de sus fans.

Foto: composición LR/ Instagram

¿Miss Venezuela tiene cirugías?

Muchos cuestionaron si Amanda Dudamel, la Miss Venezuela, se realizó cirugías a lo largo de su vida. Ante esto, la modelo se pronunció y negó haberse hecho estos tratamientos.

“No me he hecho cirugías estéticas. En algún momento lo consideré y siento que no tiene nada de malo, pero no iba con mi personalidad. Decidí quedarme así al natural”, dijo a TOP VZLA.

Lo que mencionó fue que le hicieron intervenciones en sus encías. “Por supuesto que siempre hay tratamientos. Sí, me han recortado las encías. Tuvimos que nivelar un poquito, los dientes. Tuve ortodoncia. Siempre hay cositas que se pueden arreglar”, añadió.