Alessia Rovegno y su último mensaje antes de la final del Miss Universo: “No se trata de una corona”

Este sábado 14 de enero se llevará a cabo la final del Miss Universo 2022 y todas las concursantes que participan en este certamen de belleza se encuentran con los nervios a tope. Una de ellas es la miss Perú, Alessia Rovegno, quien es una de las favoritas para llevarse la ansiada corona. Ante las críticas en redes sociales, la joven envió un amplio mensaje en el que explica lo que significa para ella esta competencia y agradeció a quienes la acompañaron en este proceso.

¿Qué dijo Alessia Rovegno sobre su participación en el Miss Universo 2022?

A través de su cuenta oficial en Instagram, Alessia Rovegno se mostró muy contenta y orgullosa por haber llegado hasta la etapa final del Miss Universo. Por ello, le dedicó una extensa descripción a sus mentores, quienes confiaron en ella y le dieron la oportunidad de pertenecer a este megaevento.

“Miss Universo no se trata de una noche o una corona. Se trata del trabajo y el compromiso que te identifica como persona antes y después de ser parte de ella. Aunque me he preparado para esta competición, desde la pasarela hasta el maquillaje y el peinado y discurso en público, también me siento feliz de tener la pasión por la educación de la infancia para toda mi vida”, dijo al iniciar en la publicación.

“Esa es la razón por la que tomé este desafío. Recuerdo que me dije a mí misma: ‘Caeré tantas veces en este proceso, pero vale la pena porque se alinea con lo que quiero en mi futuro y lo que he estado haciendo en mi pasado. Si realmente quieres ser una líder transformacional y una mujer empoderada que te dé el ejemplo y no solo las palabras, entonces hazlo’. Así que aquí estoy, creciendo y aprendiendo, dando lo mejor y agradecida con la vida”, agregó.

Alessia Rovegno es quien representará a Perú en el Miss Universo 2022. Foto: composición LR/América TV/Instagram/Alessia Rovegno

Alessia Rovegno agradece la oportunidad de estar en el Miss Universo 2022

“Gracias a todos en mi Perú y en todo el mundo por vuestro apoyo, y a Anne y Miss Universo por la oportunidad. Ha sido un viaje impresionante y mágico, y me siento ya la mujer más afortunada del universo por tenerte conmigo en esta aventura. No importa el resultado, siempre llevo conmigo tu amor y apoyo. Gracias”, finalizó la joven, hija de Bárbara Cayo.