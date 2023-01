Miss Universo 2022: Alessia Rovegno pasa al top 16 y Perú se salva de la eliminación

Este sábado 14 de enero, Alessia Rovegno y las demás integrantes del Miss Universo 2022 desfilaron en la pasarela con sus mejores trajes, luciendo su belleza y elegancia ante el público y los medios de comunicación internacionales que se mantenían expectantes desde tempranas horas. La primera etapa ya fue concluida y, para alegría de muchos y tristeza de otros, solo 16 jóvenes quedaron seleccionadas para pasar a la siguiente etapa del certamen de belleza. La hija de Bárbara Cayo se encuentra dentro del top.

¿Quiénes fueron las que pasaron al top 16 en el Miss Universo 2022?

Todas las participantes tienen una belleza que captura la atención, pero solo 16 fueron seleccionadas para pasar a la siguiente etapa del Miss Universo 2022. Entre ellas, una de las favoritas, Alessia Rovegno, miss Perú.

Puerto Rico

Haití

Australia

República Dominicana

Laos

Sudáfrica

Portugal

Canadá

Perú

Trinidad y Tobago:

Curacao

India

Venezuela

España

Estados Unidos

Colombia.

Así fue la presentación de Alessia Rovegno en la final del Miss Universo

Con mucha alegría y emoción, Alessia Rovegno realizó su flamante presentación en la transmisión final del Miss Universo. En el público se encontraba su pareja Hugo García, su madre Bárbara Cayo y su hermana Arianna Rovegno, quienes la alentaban para que pueda pasar a la siguiente fase con mucha seguridad.

El mensaje de Alessia Rovegno minutos antes de la final

A través de redes sociales, Alessia Rovegno se tomó un tiempo para explicar qué significa para ella estar presente en el Miss Universo 2022.

“Miss Universo no se trata de una noche o una corona. Se trata del trabajo y el compromiso que te identifica como persona antes y después de ser parte de ella. Aunque me he preparado para esta competición, desde la pasarela hasta el maquillaje y el peinado y discurso en público, también me siento feliz de tener la pasión por la educación de la infancia para toda mi vida”, dijo en la descripción del post de Instagram.