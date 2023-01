Alessia Rovegno fue eliminada de Miss Universo 2022: no logró avanzar al top 5

¡Una pena para Perú! Alessia Rovegno quedó eliminada del Miss Universo 2022, este 14 de enero del 2023. La joven peruana no logró ingresar a la lista de cinco semifinalistas y se perdieron las oportunidades de que nuestro país obtenga una corona, por segunda vez, del concurso de belleza más importante del mundo. Miss Venezuela, Curazao, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos obtuvieron cupos para seguir en competencia.

Cuatro concursantes pertenecen a Norteamérica y el Caribe, mientras que Amanda Dudamel es la única candidata sudamericana en este certamen. Esta última es considerada como la favorita.

El último mensaje de Alessia Rovegno a minutos del Miss Universo

Alessia Rovegno dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales a pocos minutos de iniciar Miss Universo 2022. La joven peruana agradeció a su público por el apoyo en esta competencia y consideró que esta etapa de su vida es una de las mejores.

“Aunque me he preparado para esta competición, desde la pasarela hasta el maquillaje y el peinado y discurso en público, también me siento feliz de tener la pasión por la educación de la infancia para toda mi vida”, redactó.

“Esa es la razón por la que tomé este desafío. Recuerdo que me dije a mí misma: c aeré tantas veces en este proceso, pero vale la pena porque se alinea con lo que quiero en mi futuro y lo que he estado haciendo en mi pasado”, añadió la integrante de la familia Cayo.

Alessia Rovegno redacta un último mensaje a horas de modelar en el Miss Universo. Foto: composición LR/ captura de América TV/ @alessiarovegno/Instagram

La presentación de Alessia en Miss Universo 2022

¡Se robó miradas! Revive cómo fue el paso de Alessia Rovegno en la final del certamen de belleza más importante del mundo. La peruana realizó su flamante presentación con un fuerte grito, entonando el nombre del país.