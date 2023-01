Shakira despelleja a Gerard Piqué con vengativa letra

La prensa española no ha dudado en tildar a Shakira de “vengativa” o de haber echado una “bomba nuclear” a su ex, Piqué, en su esperada BZRP Music Session #53 con el productor argentino Bizarrap, que hasta el cierre de esta edición superaba los 50 millones de reproducciones en su canal de Youtube.

“Si alguien duda de a quién va dirigida la vengativa letra, Shakira se encarga de dar una pista cuando canta: ‘Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique’”. Y en esa última palabra hace una pausa después de “sal” y luego dice: “pique”, resume el diario El País, destacando la unión de la colombiana y el argentino.

Pero ¿qué es una session? Como bien lo dice el medio español, es uno de los inventos más lucrativos de la historia del pop reciente. Gonzalo Julián Conde ‘Bizarrap’, de 24 años, comenzó manipulando sonidos en un ordenador siguiendo las instrucciones de tutoriales de Youtube y ahora es uno de los productores musicales más importantes del mundo.

En el 2018 arrancó las BZRP Music Sessions, temas en los que él pone la música y un cantante la letra y la interpretación. Una de las sonadas fue al lado de puertorriqueño Residente, “con una demoledora demostración de rap donde no se cansa de fustigar al colombiano J. Balvin”.

Otro medio, ABC, describe que la canción fue un misil directo hacia Piqué, la misma que en un minuto ya tenía casi cien mil reproducciones.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú, pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento un rehén, por mí todo bien. Yo te desocupo mañana, y si quieres traértela a ella que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, reza la letra, en la que aparentemente también ha tenido a bien hacer referencia a la actual pareja del exfutbolista, Clara Chía.

PUEDES VER: FIFA bloquea un video de Bizarrap en YouTube en medio de su gran éxito con Shakira

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena, claramente es igualita que tú”. Una elección no precisamente casual de adverbios, observan.

La Vanguardia, de otro lado, señala que “Shakira pone a sus seguidores ante un desafío: intentar escuchar la letra de su canción sin quedarse con la boca abierta con la cantidad de dardos que manda a su expareja al ritmo de la música”.