¿Qué dijo Alessia Rovegno sobre su traje típico?

La actual Miss Perú 2022 reveló que tuvo problemas con su traje típico en la preliminar del Miss Universo.

“Todo lo que pasa en el show... ustedes solo ven lo de afuera, pero dentro del show pasan tantas cosas, hay mucho movimiento. Es todo muy bonito y divertido, pero te pueden pasar cosas inesperadas. A mí me pasó de todo, las alas se me rompieron y estábamos en correteos, pero el traje típico me encantó. Lo hizo Beto Pinedo, es espectacular”, dijo Alessia Rovegno en sus redes sociales.