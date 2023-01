¿Quién es Briella, la artista venezolana cuya canción es comparada con el último hit de Shakira?

Shakira y Bizarrap lanzaron mundialmente una nueva canción que ha dado mucho de que hablar y no solo por las letras sobre Gerard Piqué. Una polémica ronda a la presentación de la BZRP Music Session #53, pues Briella, una joven venezolana, afirma que el estribillo es muy similar a su tema “Solo tú”.

¿Quién es Briella?

María Gabriela Otaiza es el nombre de pila de la joven que comparó su canción con el nuevo tema de Shakira y Bizarrap. Ella lleva tiempo incursionado en la industria musical.

De acuerdo a su descripción en Spotify, la cantante se hizo conocida en redes sociales por sus composiciones. En 2021 lanzó de manera formal varios sencillos enfocados en el “género del reguetón con un sonido fresco e innovador”. Entre las canciones de Briella, “Solo tú” se ha convertido en la más popular recientemente debido a sus declaraciones.

“Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie… Pero no sé qué hacer, es muy parecida”, mencionó en un video publicado en Instagram.

¿Por qué Briella afirma el parecido de “Solo tú” con la canción de Shakira?

La artista venezolana publicó un video en sus redes sociales donde explicó las razones que le llevaron a confirmar el parecido con su canción “Solo tú”. Esta melodía cuenta con un estribillo similar a la ‘tiradera’ —pista con fuertes críticas o sarcasmos— que estrenó Bizarrap y Shakira.

La joven expresó que se siente halagada. “Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer”. Asimismo, aclaró que no intenta desprestigiar el trabajo de los artistas; ya que confesó que tiene admiración por ambos.

Por otro lado, también ha tratado de aclarar la situación debido a las críticas que está recibiendo por hacer público su descubrimiento: “Me han llegado también mensajes muy feos. No quiero que piensen que esto lo estoy haciendo con mala intención. Para mí sería un honor tener créditos en esta canción”, dijo en su video de Instagram.