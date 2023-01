¿Piqué le pidió volver a Shakira?: la ‘revelación’ de la cantante en su nueva canción con Bizarrap

Este miércoles 11 de enero, Shakira causó furor en redes sociales tras lanzar su nuevo tema con Bizarrap. Esto debido a que la Music Session #53 tiene varias frases relacionadas a su ruptura con Gerard Piqué y hacia Clara Chía Martí. Hasta el momento, el exfutbolista y su pareja no se han pronunciado al respecto, pero, a raíz del fuerte tema musical, se han descubierto algunos secretos que la cantante colombiana tampoco ha contado en entrevistas pasadas.

¿Cómo es el nuevo tema de Shakira sobre su ruptura con Gerard Piqué?

Tras algunas horas esperando su lanzamiento, este 11 de enero, Shakira y Bizarrap por fin publicaron el tema en todas las plataformas musicales a las 7.00 p. m. (hora peruana). Los seguidores de la artista se mantuvieron pendientes e hicieron que el videoclip reúna altos números de vistas en YouTube.

Pocos minutos más tarde, las redes se inundaron de memes con relación al tema musical, ya que hubo muchas indirectas para Gerard Piqué y las actitudes que tuvo durante el romance que vivió con Shakira.

¿Shakira rechazó retomar su relación con Gerard Piqué?

La letra de la Music Session #53 ha sido analizada parte por parte porque no solo habla sobre las cualidades de Gerard Piqué, sino también sobre la autoestima de Shakira. Como se puede entender, la intérprete de “Monotononía” asegura que ella tiene un valor tan grande que no podría retomar su romance con el futbolista pese a las acciones que él tenga ahora, con lo que dejó entrever que la pareja de Clara Chía Martí le habría pedido una segunda oportunidad.

“Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra decepción. Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión. Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está para novatos. Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, se escucha al inicio del tema.

Sin embargo, después del primer coro se puede oír: “Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques. Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques”.

Finalmente, Shakia agrega que no tiene resentimientos a Gerard Piqué pese al engaño que vivió: “Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”.

Bizarrap y Shakira hicieron el BZRP Music Sessions #53, que consiguió más de 20 millones de vistas en pocas horas. Foto: composición LR/BZRP/Instagram/captura de YouTube

El confuso tuit de Gerard Piqué previo al lanzamiento de Shakira y Bizarrap

Un día antes de ser lanzada la Music Session #53, Gerard Piqué hizo una publicación en su cuenta oficial de Twitter con emojis que generaron varios comentarios por parte de sus seguidores. Muchos especulan que sería un acto de indiferencia o una mofa hacia los temas que Shakira está lanzando últimamente.