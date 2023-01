Samahara Lobatón hace aclaración en “Amor y fuego”: “Hace 2 años que no trabajo con canjes”

La influencer Samahara Lobatón estuvo de invitada en el programa “Amor y fuego” para responder diversas interrogantes sobre su vida personal y laboral. Es así que, mientras conversaba con Rodrigo González y Gigi Mitre, reveló un detalle sobre su trabajo en redes sociales, luego de que se pudiera en tela de juicio la manera en que trabajaba con las marcas. De igual manera, explicó cómo es la modalidad en que ofrece sus servicios como creadora de contenido.

“No acepto canjes hace mucho tiempo. Hace como dos o tres años yo no trabajo con canjes. Lo que hago es trabajar con mi tarifario, enviárselo a las empresas, ellos me contratan, me pagan por el servicio para etiquetar a la marca. Es así como trabajo”, explicó.