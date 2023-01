El Miss Perú Universo es el concurso de belleza más importante a nivel internacional. Cada país elige a su representante tras pasar rigurosas pruebas y entre varias mujeres. En Perú, una candidata casi hace historia. Dayana Valenzuela es una modelo tránsgenero que no pudo llegar a participar de forma oficial en el Miss Perú 2017, pues tenía diversos problemas legales por el tema de su DNI.

Te contamos más sobre su historia y cómo Dayana Valenzuela llegó a convertirse en un ejemplo de lucha por los sueños.

Dayana Valenzuela antes del Miss Perú

La modelo transgénero peruana tenía como sueño participar en el Miss Perú; sin embargo, nunca imaginó que estaría tan cerca de lograrlo. Antes de intentar participar en el certamen nacional, se dedicaba a atender su salón de belleza ubicado en el Callao.

Dayana Valenzuela hizo historia en los concursos de belleza en Perú. Foto: GLR

“Yo solo tenía en mente que si iba a ser transexual, quería ser la mejor. En el 2015 me hice la feminización quirúrgica. Son dos operaciones y tiene un tratamiento que toma tiempo”, declaró la joven a Panamericana.

Valenzuela también dio a conocer que nunca le faltó el apoyo de sus padres, quienes no la cuestionaron por sus decisiones. Antes de llegar al Miss Perú, había participado en otros concursos como el Miss Vale Todo, el Miss Playa Callao, el Miss Perú Gay, entre otros.

Miss Perú 2017

En 2017, el equipo organizador del Miss Perú Universo, el cual es liderado por Jessica Newton, eligió como precandidata, por primera vez en su historia, a una mujer transgénero, Dayana Valenzuela, quien en aquel tiempo tenía 26 años.

La opinión pública puso sus ojos en la chalaca. Sin embargo, aunque recibía todo el apoyo de los organizadores, incluyendo a Newton, aún faltaba la oficialización de su cambio de nombre en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), lo cual era un requisito indispensable para que sea una candidata de forma oficial.

Fin del sueño

Aunque Valenzuela tenía la esperanza de que la Reniec adelantara su proceso para que participe de forma oficial en el Miss Perú Universo, lamentablemente la Corte Superior de la Región Callao no atendió su solicitud para el cambio de identidad.

La modelo trasngénero no logró participar en el Miss Perú Universo 2017 pese al apoyo de los organizadores. Foto: Dayana Valenzuela/Instagram

“Me siento destruida porque por la culpa de un juez no voy a poder concursar, no voy a poder lograr mi sueño y me parece injusto. Fui a hablar con el juez para que me ayude a acelerar mis papeles porque era lo que me estaba pidiendo la organización. Él me dijo que no me iba a apoyar, que me cayeran los años que me tengan que caer y que no soy favorita de nadie para poderme ayudar”, declaró la modelo a “Panamericana espectáculos” en aquel año.

Por su parte, Jessica Newton también había dejado en claro que si la modelo transgénero no contaba con los documentos correspondientes, no podría ayudarla.

“Como organizadora del certamen, simplemente autorizo; si ella tiene un DNI que diga femenino, tiene derecho de participar como cualquier mujer. Mientras no diga mujer, no puede ser candidata”, comentó la organizadora al programa “Amor, amor, amor”.