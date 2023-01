Alessia Rovegno: ¿qué tema se aborda en la entrevista con el jurado del Miss Universo 2022?

Alessia Rovegno se encuentra en la recta final de su participación en el Miss Universo 2022, puesto que este miércoles 11 de enero tendrá la prueba preliminar del certamen, que podría marcar su futuro dentro del mismo. Previo a ello, la representante peruana tuvo la temida entrevista personal con los jurados del concurso. Este hecho también tiene una importancia considerable, ya que se califica la oratoria y capacidad de desenvolvimiento de las participantes.

Por ello, una voz autorizada como lo es Valeria Piazza realizó una transmisión en vivo mediante su cuenta de Instagram y explicó qué suele abordarse en esta conversación privada. La ahora conductora de América señaló que el rendimiento en esta etapa es más que clave para seguir con vida en el concurso.

Valeria Piazza revela tema del que habló Alessia en la entrevista del Miss Universo

La presentadora afirmó que el tema principal que suele abordarse en la entrevista es sobre las vivencias sociales de las concursantes. Piazza también refirió que su participación en un documental que hablaba sobre la minería ilegal en Madre de Dios le sirvió de gran ayuda para meterse entre las 13 mujeres más bellas del mundo en el 2016.

“Hablamos mucho sobre el tema social. Ese año yo fui parte de un documental australiano que quería presentar la problemática de la minería ilegal en Madre de Dios. Todo eso se habló en mi entrevista porque, al parecer, los jurados vieron ese documental. Eran temas delicados y fuertes: minería ilegal, impacto ambiental y la trata de personas”, inició.

“Yo creo que cuando tu entrevista es muy superficial, no te meten al top. Me di cuenta porque, cuando yo salí de mi entrevista, las chicas comentaban sobre lo que hablaron y decían: ‘Si yo jugaba basket, si me hicieron bullying, si ahora que soy miss soy más segura’ (...). Cosas no trascendentales, todas las de ese grupo fueron las que no entraron”, agregó.

Alessia Rovegno deslumbra con su traje típico en el Miss Perú

Otro evento que se dio previo a la gran final del Miss Universo 2022 fue el esperado desfile en trajes típicos. Alessia Rovegno quiso resaltar entre las demás participantes y utilizó un vestido que llamó mucho la atención entre los jueces y no fue pasado por alto por Jessica Newton, quien publicó el preciso instante de la participación de la peruana.