Alessia Rovegno: ¿quién es el diseñador con discapacidad auditiva que hizo su traje típico?

El Miss Universo 2022 se llevará a cabo este sábado 14 de enero y la representante peruana Alessia Rovegno viene preparándose para su paso por la gala en la que se elegirá a la nueva reina de belleza internacional. Dentro del certamen, algo que siempre genera expectativa es la presentación de los trajes típicos de las candidatas procedentes diversos países del mundo, que deslumbran por la creatividad que caracteriza a cada nación de las jóvenes modelos.

Antes de que Alessia Rovegno viaje a Estados Unidos, Jessica Newton compartió en sus redes sociales las primeras imágenes en video del vestuario típico de nuestra abanderada, que buscará ser coronada este fin de semana.

¿Quién diseñó el traje típico de Alessia Rovegno?

Alessia Rovegno vistió un traje típico con detalles en colores rojo y amarillo, que representan el amanecer. El encargado del vestuario de la Miss Perú es el diseñador de modas Humberto Cachay Pinedo, más conocido como Beto Pineda. Actualmente, tiene 34 años y nació con discapacidad auditiva en Atumplaya, Moyobamba. Asimismo, es dueño de una tienda en Nueva Cajamarca y ha trabajado con modelos nacionales e internacionales.

“Desde muy pequeño a mí siempre me ha gustado crear y diseñar. Yo no estudié Diseño, no escucho ni hablo, pero eso no ha sido impedimento para salir adelante. No tengo vergüenza, siempre he tenido el apoyo de mi familia (...). No hay excusas, todos somos iguales”, expresó.

Beto Pineda es el diseñador moyobambino que hizo el vestuario típico de Alessia Rovegno. Foto: Facebook/Beto Pineda

Así lució Alessia Rovegno su traje típico

Durante el cuarto día de las actividades previas a la gala del Miss Universo 2022, Alessia Rovegno participó con el vestuario con el que aspira a obtener la corona en el certamen. Por su parte, Jessica Newton no pudo ocultar su emoción y orgullo al compartir en sus redes una publicación de la candidata nacional.

“Primera presentación oficial de Alessia Rovegno en Miss Universo luciendo un traje de Beto Pinedo inspirado en el amanecer”, escribió la organizadora del Miss Perú.