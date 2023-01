William Luna denuncia a Google por autoría de “Niñachay”: “Procederé legalmente”

El cantante William Luna utilizó su cuenta de Facebook para denunciar que Google muestra información inexacta cuando se consulta en el conocido buscador sobre quién es el compositor de la canción “Niñachay”, tema escrito y compuesto por el artista nacional en 1999. El sencillo fue lanzado en aquel año como parte del álbum “Romance andino”, inscrito bajo los estándares correspondientes en APDAYC.

“Definitivamente, denuncio esta información falsa que da Google, cuando se hace la pregunta: ¿quién compuso la canción “Niñachay”? Es totalmente absurdo y confunde a toda persona que en realidad, la canción, letra y música fue compuesta por mi persona, William Luna ”, dice la primera parte del texto del intérprete.

William Luna es un cantante cusqueño, uno de los representantes de la música folclórica del Perú. Foto: Conciertos Perú

William Luna afirma que procederá legalmente

El artista William Luna se mostró muy descontento al descubrir que el mundialmente famoso buscador de Google le adjudica la autoría del tema “Niñachay” al boliviano Rómulo Flores. Es así que, el intérprete de “Vienes y te vas” comunicó que no se quedaría solo con la denuncia en redes, sino que también actuará de manera legal ante las instancias correspondientes.

“Estas falsas informaciones afectan a la verdad y están sujetas a denuncias legales en derechos de autor, por supuesto que procederé a denunciar esta información legalmente en las próximas horas y los nombres que se mencionan en estos datos tendrán que dar su versión ante la justicia, que defiende el derecho intelectual e internacional”, acotó.

William Luna hizo denuncia pública por error del buscador de Google. Foto: Facebook/ William Luna.

¿De dónde sale dicha información?

William Luna mostró su molestia por la inexactitud de las respuestas que ofrece el buscador de Google. Cuando se consulta “¿Quién compuso ‘Niñachay’?”, sale parte de una nota de la web del Diario El Peruano.

William Luna denuncia error de Google. Foto: Google/ William Luna.

No obstante, cabe recalcar que el error no es del medio de comunicación, sino del sistema de Google, pues, en la publicación se hace referencia a la canción “Cómo has hecho” y no a “Niñachay”.