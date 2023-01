Karla se sincera con Melissa Paredes en su primer día en “Préndete”: “Tu enamorado no me cae”

Este lunes 9 de enero, Melissa Paredes confirmó su regreso a la televisión pisando el set de Panamericana TV. Ella, Karla Tarazona y Kurt Villavicencio son los conductores de “Préndete”, el nuevo formato que el canal 5 presenta a las familias peruanas y que espera convertir en un éxito en puntos de rating. Sin embargo, el ingreso de la actriz provocó ciertos comentarios de sus compañeros, quienes se sinceraron con ella en plena transmisión en vivo.

¿Qué dijo Karla Tarazona a Melissa Paredes?

Como se sabe, Melissa Paredes inició un romance con Anthony Aranda en el 2021 y el bailarín se hizo nacionalmente conocido por ser protagoniza del ampay con la modelo. Por ello, Karla Tarazona expresó su opinión a su compañera: “Lo que sí te voy a dejar en claro es que tu enamorado no me cae”.

‘Metiche’ no dudó en comentar y agregó: “A mí también no me cae Anthony Aranda, el ‘Gato Activador’, no vayan a decir que porque estas acá nos cae bien”. Finalmente, la actriz respondió: “Porque lo meten acá a él. A mí y a él la verdad poco nos importa si les cae bien o no”.

Melissa Paredes se considera “el nuevo jale” de Panamericana

Durante su ingreso a “Préndete”, Melissa Paredes también tuvo una serie de declaraciones frente a sus compañeros, en torno a su presencia en Panamericana TV. A modo de broma, la modelo se autodenominó “el verdadero jale” del programa.

“Buenos días, que lindo verlos. Con tal de que nos saquemos las extensiones, todo bien”, dijo entre risas, refiriéndose a la compañía que le hará a Karla Tarazona cada mañana.