Jeremy Renner celebra sus 52 años y su recuperación

Jeremy Renner ha celebrado sus 52 años agradeciendo al equipo médico que lo acompaña mientras permanece en UCI debido al grave accidente que sufrió el primer día del 2023 y que lo dejó en estado crítico. “Gracias al renombrado equipo médico de la UCI por comenzar este viaje”, escribió la estrella de Marvel al pie de una fotografía compartida en Instagram.

Renner ha utilizado las redes sociales también para agradecer a su familia, amigos y a sus seguidores, luego de haber sido rescatado en una autopista de Nevada, Estados Unidos, al ser atropellado por su vehículo quitanieves y sufrir “traumatismo torácico cerrado y lesiones ortopédicas”.

Sus fans compartieron un video en el que se le ve siendo llevado en camilla por los pasillos del hospital. “Un día de UCI ‘no (tan) genial’ se convirtió en un increíble día de spa con mi hermana y mi mamá. Muchas gracias”.

Su hermana Kym dio detalles de su mejoría. “Estamos muy emocionados por su evolución. Los que conocen a Jeremy saben que es un luchador y que no pierde el tiempo. Está alcanzando todas las metas de su recuperación muy rápido. No podríamos ser más optimistas con lo que le queda por delante”, escribió en un mensaje al noticiero de la cadena CBS .

Estable. El actor ingresó a UCI el 1 de enero. Foto: difusión

Según los últimos datos difundidos, fue a través de una llamada al 911 con lo cual se alertó del accidente y fue trasladado en helicóptero debido al mal tiempo. En el registro obtenido por CNN, se dice que el actor fue " aplastado” por el vehículo.

“(Jeremy Renner) está gimiendo en voz alta en el fondo, sangrado grave. Está sangrando mucho de la cabeza y otras lesiones” y tenía “dificultad (extrema) para respirar” y que “el lado derecho de su pecho está colapsado, la parte superior del torso está aplastada”. En el último reporte sostienen que, a pesar de tener “todo tipo de lesiones”, estaba consciente.

Por su lado, ABC agrega: “La máquina quitanieves pasó por encima de una de sus piernas. Debido a la herida, perdió mucha sangre y una persona que estaba presente tuvo que hacerle un torniquete hasta que recibió asistencia sanitaria”.

Como estrella de Marvel por el personaje que interpretó por más de una década, Hawkeye recibió, sobre todo, los saludos de Chris Hemsworth, los hermanos Russo, Chris Pratt y Chris Evans. “¡Feliz cumpleaños a uno de los tipos más duros que conozco! Te mando tanto amor”, escribió el capitán América. Joe Russo comentó junto a una fotografía: “¡Feliz cumpleaños, hermano! Te mando mucho amor y buenos deseos. Gracias por tratar siempre a nuestra Ava (Russo) como si fuera tuya...”.

Sus mejores películas

A propósito de su cumpleaños, revistas estadounidenses como Forbes elaboraron listas con sus mejores actuaciones. The Arrival, Wind River y The Town fueron elegidas en el top 5. “James ‘Jem’ Coughlin es el comodín impetuoso de Doug (MacRay, el líder de una banda de asaltantes) y realiza una de las mejores actuaciones de su carrera”. Jeremy Renner fue nominado al Óscar como mejor actor de reparto, pero perdió ante Christian Bale, quien ganó por The Fighter.