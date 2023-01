Gino Pesaressi afirma que nadie ve “Amor y fuego”, pero ‘Peluchín’ le responde con peculiar canción

Es conocido que Gino Pesaressi no es el personaje favorito del conductor Rodrigo González y que el sentimiento es recíproco. Esta vez, el ex chico reality hizo una transmisión en vivo en sus redes sociales donde se refirió al presentador del programa “Amor y fuego” y no se guardó nada al asegurar que nadie ve Willax, canal donde trabaja en su espacio de espectáculos desde el 2020 junto con Gigi Mitre. No obstante, el popular ‘Peluchín’ respondió muy fiel a su estilo en su cuenta de Instagram con una canción.

“ Nadie ve Willax, solo él cree que lo ven. Como en su Instagram lo siguen, cree que su Instagram es la televisión Nacional. ‘Pobechito’, ni su mamá lo ve en Willax ”, dijo Pesaressi. A lo que González respondió en sus redes con una canción “Figuretis”, que dice: “Juró que era papacito y terminó armando vasitos, pero no, no le funcionó tampoco. Dice que es entrenador de gym, ta’ loco”. Al parecer el irreverente conductor le respondería también en el estreno de su programa este lunes 9 de enero.