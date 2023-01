Rebeca Escribens se disculpa y explica por qué no fue a la boda de Brunella Horna y Richard Acuña

Brunella Horna y Richard Acuña se casaron el último sábado 7 de enero en una emotiva ceremonia. A dicha celebración acudieron diversas figuras del mundo de la farándula peruana y también personajes de América TV, como Valeria Piazza y Gisela Valcárcel. Sin embargo, no se hizo presente Rebeca Escribens, quien, este lunes 9 de enero, contó los motivos de su ausencia en el evento.

“A mí me invitaron, yo quiero ofrecer las disculpas a Brunella y Richard por no haber podido asistir a su boda”, comentó. A lo que su productor le respondió de manera burlesca: “¡Mentirosa!”. De inmediato, la presentadora aclaró el tema: “Sí, no me invitaron. ¿Contento? Igual no podía ir porque estaba de vacaciones con mi familia, y estaba respirando y tomando otros aires ”, explicó esta mañana.