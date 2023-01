Los mejores y peores looks en la boda de Brunella y Richard, según asesor de imagen Javier Rojo

La boda de Brunella Horna y Richard Acuña fue la más esperada del 2022 y, pese a la reprogramación de la fecha, este evento fue todo un éxito para el ojo de los asesores y los medios de comunicación. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con los looks de los personajes de la farándula, entre los más comentados están Valeria Piazza, Pamela Franco, Ethel Pozo, Christian Cueva, la misma Brunella Horna, entre otros. Javier Rojo, un reconocido asesor de imagen, conversó con La República para dar su punto de vista.

Brunella Horna

“Brunella estaba espectacular. Era una novia hermosa. Tenía un vestido en corte sirena en strapless y corte corazón bien pegado a su cuerpo, que tiene una silueta increíble, que lo puede llevar muy bien. Bordado en pedrería, con ese peinado alto bien tirante. Un maquillaje elegante. El maquillador que lo hizo, para mí, el número 1. Era un vestido digno de la fiesta que ella soñó para su matrimonio”.

“El peinado podría haber sido un poquito diferente porque le generaba mucha altura, con relación a su novio, pero él siempre se viste bien. Tiene trajes que son de unas telas francesas, italianas. No sé de dónde habrá sido este o la marca, pero le queda perfecto porque todo se lo hace a la medida”.

Brunella Horna y Richard Acuña se lucieron en su matrimonio. Foto: @brunehorna/Instagram

Ethel Pozo

“Tenía un vestido que tenía mucho volumen. Volumen en el busto, volumen en la falda. Era una tela brillante como si fuese de dos capas. En la parte de arriba se notaba que le ajustaba mucho. El pelo tirado hacia adelante con mucho volumen y el exceso de maquillaje, que es una característica que ella siempre tiene”.

Ethel Pozo fue criticada por expertos de la moda tras boda de Brunella Horna. Foto: @ethelpozo/TikTok

Edson Dávila

“Estaba muy bien porque, en los diferentes matrimonios que hemos visto, ha ido ascendiendo su nivel de vestuario y el look que ha estado usando en los diferentes momentos. Aquí se ha puesto un esmoquin que le sienta muy bien, seguramente lo hizo a la medida. Es la manera correcta de ir a un matrimonio del nivel en el que Brunella y Richard habían buscado. Ir como él fue es ser un buen invitado”.

Edson Dávila llegó tarde a la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. Foto: @edsondavila30/Instagram

Valeria Piazza

“Tenía un vestido tipo corsé que tenía detalles en la zona del busto. Era una mezcla de encaje con bordados con corsé. Era raro, era una especie de body lencero con el vestido largo. Una mezcla de todo y los aretes combinando rojo. Yo le hubiera puesto unos aretes dorados más importantes y ya. El vestido no es la mejor opción que tuvo”.

Valeria Piazza lució su vestido de gala en Instagram. Foto: Valeria Piazza/Instagram

Pamela Franco

“El look es demasiado simple para un matrimonio de noche y para ese glamour. Ella está lista para un matrimonio sencillo, de día y en el campo. No para un matrimonio así. Este era un matrimonio lujoso, no campestre”.

Pamela Franco en la boda de Brunella Horna. Foto: Pamela Frnaco/Instagram

Christian Cueva y Pamela López

“Ella tiene un vestido que el color le favorece mucho, le sienta muy bien, pero es un vestido raro. Tiene detalles de encaje, las mangas, el tajo es demasiado elevado para un vestido de ese estilo. No se termina de identificar nada porque es una mezcla de todo, entre el encaje, el lazo que le cuelga, el tajo, el exceso de tela. El color es lo más asertivo”.

“A él el traje le queda muy bien. Yo lo único que le hubiese sacado son los anteojos que no tiene nada que ver para ir a un matrimonio”.