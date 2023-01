¿Por qué Giuliana Rengifo no se lleva con las exintegrantes de “Agua Bella”?

La cantante Giuliana Rengifo integró la agrupación femenina de cumbia Agua Bella a inicios de los 2000, tras la salida de Maricarmen Marín, una de las voces originales del conjunto musical. No obstante, solía decirse que existió una rivalidad entre ambas intérpretes. Respecto a ello, la exparticipante de la reciente edición de “El gran show” se refirió al comentado tema en el espacio de entrevistas de Edson Dávila, más conocido como ‘Giselo’, en YouTube.

Cabe recordar que las primeras voces del grupo de cumbia fueron Evelyn Campos y Yolanda Medina en 1999 y oco a poco fueron renovando a sus vocalistas. A quienes también se recuerda son a Katy Jara y Cielo Torres, quienes formaron parte de las generaciones más recientes.

Giuliana Rengifo afirma estar feliz por nuevo saliente, pero quiere llevar la situación con calma. Foto: composición LR/ Instagram/ Giuliana Rengifo.

¿Giuliana Rengifo no se lleva con exintegrantes de Agua Bella?

Durante la conversación, Giuliana Rengifo le reveló a ‘Giselo’ cómo era su relación con sus excompañeras de Agua Bella. De acuerdo con la intérprete de “Corazón”, durante su etapa en dicho grupo sintió que hubo sentimientos de envidia y que por ello ahora no tiene contacto alguno con las otras miembros. Su respuesta sorprendió al carismático bailarín.

“¿Qué tal es tu relación con las ex Agua Bella?¿Maricarmen Marín y tú son amigas?”, preguntó el conductor de “América hoy”. “La verdad es que tengo contacto casi cero con todas(...). Porque hay mucha envidia, hermano . Uno tiene que alejarse de la mala vibra, tú sabes”, respondió.

¿Giuliana se lleva mal con Maricarmen Marín?

En el 2021, Giuliana Rengifo dejó entrever que ella no podría entrar a Latina por orden de Maricarmen Marín, quien trabajaba en dicha casa televisora. “No sé si las prohibiciones vienen por parte de ella porque no creo que sea la dueña del canal, pero hay algo ahí”, dijo en aquella oportunidad. No obstante, en su reciente diálogo con Edson Dávila dejó en claro cómo se lleva con la exjurado de “Yo soy”.

“Hablando directamente, porque has nombrado a Maricarmen, no es mi amiga, pero yo la respeto mucho porque, al igual que yo, hemos tratado de hacer carrera limpia (...). La felicité porque ha sido mamá y sé cómo se siente. Me respondió el saludo, no somos amigas, pero tampoco enemigas”, contó la intérprete piurana.