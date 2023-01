Christian Meier y Marisol Aguirre: ¿cómo inició su historia de amor y por qué terminaron en los tribunales?

Christian Meier es uno de los actores más famosos del Perú, pues ha participado en reconocidas novelas extranjeras. Estuvo casado por 13 años con Marisol Aguirre, quien también se dedica a la actuación. Ambos iniciaron su historia de amor cuando grabaron una popular novela peruana en la década de los 90; sin embargo, cuando su matrimonio llegó a su fin, terminaron en los tribunales en medio de demandas por pensión alimenticia.

Conoce más sobre el romance entre los actores y por qué en su momento terminaron en tan malos términos.

¿Cómo se conocieron Christian Meier y Marisol Aguirre?

Aunque muchos no lo crean, los actores no se conocieron en la novela de Panamericana Televisión “Gorrión”, sino mucho antes. La actriz era amiga de los integrantes de Arena Hash, grupo de rock de los años 80 conformado por Pedro Suárez-Vértiz, Patricio Suárez-Vértiz, Alex Kornhuber y Christian Meier, quien se desempeñaba como tecladista.

Christian Meier y Marisol Aguirre fueron una de las parejas más queridas del Perú en los años 90. Foto: revista Cosas

Tiempo después, cuando empezaron las grabaciones de la novela, ambos mostraron bastante química, la cual traspasó las pantallas de televisión. En 1995, contrajeron matrimonio y tan solo un año después nació su primer hijo, Estefano Meier.

A finales de los noventa, Aguirre y Meier se separaron por un año y medio; sin embargo, superaron esta crisis. Después de un tiempo, tuvieron dos hijas más: Taira Meier (2001) y Gia Meier (2003).

¿Por qué se separaron Christian Meier y Marisol Aguirre?

En 2008, tras 13 años de matrimonio, los actores anunciaron su divorcio. En medio del escándalo por su separación, la actriz, en declaraciones para la desaparecida revista “Gisela”, reveló que solo faltaba que su aún esposo firme el divorcio y que la desición de separarse fue “la más segura de su vida”.

“He sido muy feliz con Christian, pero desde hace un tiempo siento que no tengo vida propia, he vivido a la sombra de él. Dejé todo: mi carrera, mis proyectos personales; todo por mi familia”, indicó Aguirre.

Otro rumor que se especuló sobre su divorcio fue un presunto caso de violencia, el cual fue descartado por la actriz.

“Estoy aquí como madre de tres hijos para aclarar que todos esos titulares son falsos, Christian nunca me ha tirado un puñete o me ha agredido, no lo he dicho nunca”, desmintió la recordada ‘Gorrión’.

Christian Meier y Marisol Aguirre se divorciaron en medio de la polémica por presunto caso de violencia y demandas judiciales. Foto: Reuters

Hasta los tribunales

En 2009, Marisol Aguirre demandó a Meier por prorrateo de alimentos. Dicha demanda la ganó el popular “Zorro” en 2015, dando como resultado que el actor solo tenía que pagar una pensión mensual de 10 mil 240 nuevos soles y no los 12 mil 240 que venía aportando.

En 2010, Aguirre volvió a demandar a su exesposo, pero esta vez por difamación agravada, puesto que la había insultado en televisión nacional. Como indeminización, la recordada ‘Gorrión’ pidió la cifra de un millón de soles.