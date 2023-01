¿Christian Domínguez hará el baile del gusano en la boda de Richard y Brunella? Esto respondió

El cantante Christian Domínguez y su pareja Pamela Franco llegaron a la boda de la modelo Brunella Horna y el excongresista Richard Acuña, quienes se casaron este sábado 7 de enero en una ceremonia privada en un exclusivo recinto en el distrito de La Molina. La pareja fue abordada por la prensa y no dudaron en consultarle si haría su conocido baile del gusano. Esto fue lo que dijo el líder de la Gran Orquesta Internacional sobre la interrogante.

“¿Vas a matar el gusano, Chirstian?“, preguntó una reportera. “ No creo que me lo pidan. No ”, dijo el cumbiambero. Asimismo, les dejó unas palabras a los recién casados: “Que sean felices, que sean muy felices, es lo más importante”.