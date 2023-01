El matrimonio de Richard Acuña y Brunella Horna derrochó lujo y glamour de inicio a fin. Aparentemente, la ola de críticas que hubo tras la postergación de la primera fecha sirvió de motivación para que los novios mejoren la decoración de la boda y, con ello, aumenten los invitados sorpresa de la noche. Como se especuló semanas atrás, la popular ‘Baby Brune’ y su ahora esposo habían contratado a un artista internacional y, por fin, se supo de quién se trata: Mike Bahía.

Mike Bahía realizó la prueba de sonido previo a la boda de Brunella y Richard

Personas encargadas de la organización del evento eran fieles seguidores de Instarándula, portal que lidera Samuel Suárez a través de Instagram. Durante la tarde, el periodista publicó una historia en la que se puede ver a Mike Bahía llevando a cabo la prueba de sonido en el estrado que se encuentra dentro del local donde Brunella Horna y Richard Acuña se casaron.

“En la tarde, Mike Bahía en la prueba de sonido para el matrimonio de Brunella. Van llegando los chismes”, escribió Samuel Suárez en la descripción del video.

We The Lion fueron los primeros en tocar en la fiesta

Sin embargo, la pareja de Greeicy no fue el único en acudir a la fiesta que Brunella Horna y Richard Acuña organizaron tras su matrimonio, sino también la banda nacional We The Lion, una agrupación que toca temas indie folk y se conformó hace seis años aproximadamente.

Como se puede mirar en el clip de Valeria Piazza, todos ellos pusieron a bailar y cantar a los invitados de los recién casados.