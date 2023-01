Mayimbú y su radical cambio de look tras perder apuesta en TikTok: “Ahora soy la Mole”

José Luis Mendoza Paúcar, mejor conocido como Mayimbú, es un personaje que apareció hace unos años en televisión y ganó popularidad por sus particulares pasos de baile y su extrovertido peinado. Luego de mantener el mismo estilo de corte de cabello por muchos años, el cómico ambulante decidió realizar un radical cambio en su apariencia. Esta nueva versión del íntimo del Chino Risas ha causado furor en redes sociales, plataforma en la cual los cibernautas lo han comparado con diversos personajes de ficción.

A través de una una transmisión en vivo en su red social, Mayimbú develó su nuevo cambio de look y, además, explicó los motivos por el cual se inclinó a realizar esta transformación.

“Señores, soy Mayimbú, no Marcianito, por si acaso. He perdido mi batalla de TikTok y he tenido que cortarme todo el cabello. (....) Ahora soy Curly de “Los tres chiflados”, aunque también me parezco a la Mole porque no tengo ceja”, contó del divertido integrante del elenco del Chino Risas.

¿Por qué se le conoce como Mayimbú?

El popular personaje cómico reveló que sus amistades le llaman Mayimbú desde 1999. Además, acotó que antes de dicho apelativo lo conocían como ‘Dayirobe’ por su larga cabellera. Ambos apelativos hacen referencia a icónicos personajes del anime “Dragon ball” y “Dragon ball Z”.