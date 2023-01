Valeria Piazza afirma que Brunella Horna se casará este sábado: “Ya tengo mi vestido”

La conductora Valeria Piazza estuvo este jueves 5 de enero en la conducción del programa “Más espectáculos” de América TV con el reportero Diego Hurtado. Asimismo, conversaban sobre las bodas de los personajes de la farándula que se dieron en el 2022 y la modelo mencionó la boda de Brunella Horna y Richard Acuña, que tuvo que suspenderse tras la crisis política por el golpe de Estado de Pedro Castillo. No obstante, sorprendió al comentar que la pareja se casará este fin de semana.

“ Brunella no se pudo casar en 2022, pero este fin de semana tengo mi vestido listo, rojo pasión ”, fue lo que dijo la ex reina de belleza. Sin embargo, la joven empresaria y el exparlamentario no se han pronunciado al respecto y solo queda estar pendientes en los próximos días.