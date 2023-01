Patricia, exesposa de Mario Vargas Llosa, estaría “satisfecha” tras separación con Isabel Preysler

La separación de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler dio la vuelta al mundo. Pese a que no era una pareja mediática, ambos tienen una larga trayectoria en el arte y el espectáculo. Por ello, varios medios de comunicación se encuentran especulando sobre las posibles razones del fin de este romance, pero eso no es todo. También se habla de Patricia Llosa, la exesposa del flamante escritor, quien tiene una versión de os hechos que cambia el transcurso de la historia.

¿Cómo se siente Patricia Llosa con la ruptura de Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler?

Según Informalia, Patricia Llosa ya sabía de la separación. Una fuente cercana a ella indicó que, incluso, sentía “satisfacción con el distanciamiento de Mario e Isabel”. Además, el mencionado portal agrega que “ella estaba convencida de que esa relación no era para toda la vida y el tiempo le ha dado la razón”.

Finalmente, la misma persona indicó para dicho medio que Patricia “está saboreando lo que considera una venganza tras ser abandonada por Mario para irse con Preysler. La pasó muy mal, por lo que consideró una traición. Es de las que piensan que donde las dan, las toman. Aun así, siente pena por la situación del que ha sido el hombre de su vida”.

¿Cómo ha reaccionado Patricia Llosa, la exesposa de Mario Vargas Llosa? Foto: Composición de La República/Uly Martín/Ediciones El País/Europa Press

La carta de Isabel Preysler a Mario Vargas Llosa

Beatriz Cortazar, una reconocida periodista, informó que Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler discutieron la madrugada del 30 de noviembre de forma inesperada. Según ella, el escritor le armó una escena de celos a su pareja mientras ella conversaba con Cortázar por teléfono.

Días después, la socialité le envió una carta escrita a mano y le pidió que se retire de la vivienda con todas sus cosas porque ya no veía futuro en su romance.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa habrían terminado su relación por una escena de celos. Foto: composición LR/¡Hola!/GTRES

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa tuvieron una relación de casi 8 años. Foto: archivo La República/Composición LR

Mario Vargas Llosa se pronuncia tras ruptura con Isabel Preysler

Durante una entrevista con un medio español, Mario Vargas Llosa se mostró indiferente a la separación con Isabel Preysler y negó las especulaciones sobre este final. “No es verdad. No son ciertos. Los motivos de la ruptura no existen. Yo me encuentro muy bien”, indicó.